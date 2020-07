Führungswechsel beim Lions-Club Leutkirch. Turnusgemäß hat zum 1. Juli der Arnacher Mediziner Michael Peter (links) das Präsidentenamt für die kommenden zwölf Monate an Hendrik Blasen übergeben. Der Ingenieur wohnte lange Jahre in Urlau und ist jetzt in Memmingen zu Hause. Foto: Walter Braun