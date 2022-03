Personelle Veränderungen bei der TSG Leutkirch

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der TSG Geschäftsstelle erwartet derzeitig auch eine neue Mitarbeiterin die Mitglieder.

Evi Mühlegg geht zum Jahresende nach mehr als 20 Jahren als Geschäftsstellenleiterin zum Jahresende in den verdienten Ruhestand. Die Neubesetzung wurde innerhalb der TSG in den Abteilungen ausgeschrieben. Der Vorstand entschied sich für Claudia Wahl aus der Handballabteilung. Sie ist hier aktiv in der F30 Damenmannschaft und als Trainer der F-Jugend tätig. Claudia Wahl ist mit 70 Prozent im Kinder- und Familienzentrum St. Vinzenz in Leutkirch angestellt. Sie verantwortet hier die Angebots- und Ehrenamtsentwicklung für das Familienzentrum und für die Kirchengemeinde. Sie wird derzeitig von Evi Mühlegg eingearbeitet und ist zur Abendöffnungszeit mittwochs in der Geschäftsstelle. Der TSG-Vorstand freut sich auf die zukünftige Zusammenarbeit und ist der Meinung, die richtige Nachfolgerin für Evi Mühlegg gefunden zu haben.

Ebenfalls eine Änderung gibt es in der Bewirtung des TSG Vereinsheims. Nach 35 Jahren verabschieden sich Brigitte und Reini Weidner zum 30. Juni ebenfalls in den Ruhestand. Die Turbulenzen der Corona-Krise ließen den Entschluss noch beschleunigen. Der TSG-Vorstand ist in Verhandlungen mit einem geeigneten Nachfolger und hofft zeitnah auf ein Ergebnis. Nach anstehenden Renovierungsarbeiten hofft der Vorstand, das Vereinsheim zum Spätsommer mit einem neuen Pächter wieder zu eröffnen und das bisherige Wirte-Ehepaar gebührend zu verabschieden.