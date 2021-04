Permakultur im Hausgarten anlegen

Im neuen Veranstaltungsprogramm „Nachhaltigkeit hautnah“ bietet die Stadt Leutkirch Einblicke in die Themen Natur, Nachhaltigkeit und Ernährung. Der erste Vortrag „Einführung in die Permakultur“ findet am 6. Mai um 19 Uhr als Online-Veranstaltung statt. Unter dem Begriff „Permakultur“ ist ein neuer, zukunftsfähiger Ansatz der Lebensgestaltung zu verstehen, der insbesondere im Gartenbau immer beliebter wird. Das Ziel ist es, sich selbsterhaltene Ökosysteme aufzubauen. Die Referentin Lucia Hiemer erläutert am Beispielen im Hausgarten, wie sich ein solches aufbauen lässt. Die Anmeldung ist unter nachhaltigkeithautnah@leutkirch.de möglich. Ein Flyer mit allen Veranstaltungen kann auf der Website der Stadt Leutkirch www.leutkirch.de/prospekte heruntergeladen oder bestellt werden und liegt vor der Touristinfo Leutkirch zur Mitnahme aus. Die Stadt bittet zu beachten, dass aufgrund geltender Corona-Verordnungen Veranstaltungen abgesagt oder begrenzt werden müssen. Es muss sich daher im Vorfeld unter den angegebenen Kontaktmöglichkeiten informiert werden. Das Programm entstand in Zusammenarbeit mit dem Ernährungsprojekt KERNiG.