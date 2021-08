Permakultur bei einer Exkursion nach Waltenhofen live erleben

Das Ernährungsprojekt KERNiG der Stadt Leutkirch und die VHS-Leutkirch bieten am Samstag, 18. September, eine Exkursion zum Garten von Permakultur-Referentin Lucia Hiemer an. Permakultur zeigt zukunftsfähige Möglichkeiten zur Gestaltung von Lebensweisen, Landschaftsräumen und regionaler Wirtschaft auf – in der Stadt, auf dem Land, im Garten und dem Balkon. Bei einer Führung durch den Hausgarten in Waltenhofen werden die wesentlichen Elemente der Permakultur sichtbar. In der Permakultur sollen landwirtschaftlich produktive, selbsterhaltende Ökosysteme zum Wohle der Erde, der Natur und des Menschen geschaffen werden. Aus Nachhaltigkeitsgründen werden private Fahrgemeinschaften gebildet. Treffpunkt ist am Bahnhofsparkplatz Ecke Wurzacher Straße um 13.30 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 8 Euro.