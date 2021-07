Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

21 Jugendliche wurden am 24. und 25. Juli 2021 bei den Konfirmationsgottesdiensten in der Dreifaltigkeitskirche von Pfarrerin Tanja Götz und Pfarrerin Ulrike Rose eingesegnet. In ihren Gottesdiensten stellten die Jugendlichen der Gemeinde die Perlen des Glaubens vor. Die Idee dazu stammt von einem schwedischen Bischof: 18 Perlen sind zu einem Armband verbunden. Ein Band, das an Gottes Verbindung zu den Menschen erinnert, die nie abreißt, und gleichzeitig Themen aus dem Leben jedes Menschen aufgreift. Jede Perle hat einen Namen, z.B. Gott, Ich, Taufe, Nacht, Liebe, Gelassenheit und Auferstehung. Alles zusammen, so der Hintergedanke bei diesem Armband, macht das Leben aus. Zu einzelnen Perlen trugen die Konfirmandinnen und Konfirmanden Texte vor und machten kleine Aktionen. Ein besonderer Moment in den Gottesdiensten entstand, als die Jugendlichen ihre Denksprüche und ihre Gedanken dazu vortrugen. Ihre Familien hörten aufmerksam zu, was sich diese jungen Menschen erhoffen, worauf sie bauen, was ihnen Mut macht und was Glaube für sie bedeutet. Musikalisch gestaltet wurden die Gottesdienste von Sarah Smith an Flügel und Orgel, Coralie Eißler an der Querflöte und am Sonntag noch verstärkt durch Lilian Eißler am Cello.