Wie die Polizei berichtet, ist eine Person bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 17 Uhr in der Ottmanshofer Straße leicht verletzt worden. Ein 68-jähriger Pedelecfahrer stürzte nach eigenen Angaben aufgrund Probleme mit seiner Schaltung und musste von hinzugerufenen Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, so die Polizei.