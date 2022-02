Paul Seeger ist schwäbischer Schülermeister

Am Hündle in Oberstaufen hat der SC Heidenheim die baden-württembergischen alpinen Meisterschaften im Riesenslalom und Slalom sowie die schwäbischen Meisterschaften ausgefahren. Hierbei war Paul Seeger von der Skiläuferzunft Leutkirch auf Erfolgskurs.Unterhalb der Gondel wurde der Riesenslalom ausgefahren. Durch viele Ausfälle an der abwechslungsreichen und steilen Strecke geprägt, kämpfte sich Paul mit Seeger der drittbesten Zeit aller Teilnehmer durch beide Läufe. Damit holte er den schwäbischen Meistertitel im Riesenslalom nach Leutkirch. Seine Schwester Lucie Seeger wurde 14. bei den Mädchen in der U14. Im Slalom konnte Paul Seeger mit zwei konstanten Läufen einen sechsten Platz herausfahren, das war der dritte Platz in der schwäbischen Meisterschaft, während Lucie Seeger den 13. Rang belegte.

Das SSV-Eröffnungsrennen konnte am dritten Renntag am Hochsiedellift am Hündle nachgeholt werden. Hier war Paul Seeger ebenfalls auf Erfolgskurs und belegte hinter Paul Schweiss aus Kirchheim den zweiten Platz im Riesenslalom. Lucie Seeger war mit ihrem 17. Rang weniger zufrieden.