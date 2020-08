Pastoralreferentin: „Maria Himmelfahrt“ lässt viele Vorstellungen zu

Maria. Immer wieder werde ich nach ihr gefragt, sei es nun von evangelischer, katholischer oder nichtkonfessioneller Seite. Maria war eine mutige, aber sehr junge Frau. Wie alt mag sie gewesen sein, als sie schwanger wurde? Es wird vermutet, dass sie 13 oder 14 Jahre alt war. Mit ihrem Sohn Jesus war es nicht immer einfach. Kaum in der Pubertät scheint es auch schon Konflikte gegeben zu haben. Eines Tages war Jesus für Maria und Josef wohl unauffindbar. Es stellte sich heraus, dass er im Tempel war, aber informiert hatte er darüber niemanden. Auch später scheint er eine Herausforderung für seine Familie gewesen zu sein. Doch Maria hielt zu ihrem Sohn Jesus. Auch als er eines Tages als 30- oder 33-Jähriger hingerichtet wurde. Wie ein Verbrecher hing er da am Kreuz. An Spott und Hohn fehlte es ihm nicht. Aber hatte sie als Mutter nicht auch viel Spott zu ertragen? Jesus konnte wissen, dass Maria zu ihm hielt. Er konnte sich auf sie verlassen. Maria war da.

Nun wird gefeiert, dass Maria trotz aller Unwegsamkeiten Jesus die Treue hielt. Zugegeben mit einem Begriff, der für viele Menschen Fragezeichen hinterlässt: Mariä Himmelfahrt. Ein Wort, das viele Vermutungen und Vorstellungen zulässt. Maria war auch Mensch, wie jeder und jede Einzelne von Ihnen, lieber Leser und liebe Leserin. Sie war ein Mensch, der als Mutter mit Jesus lebte und viel von ihm spürte. Sie erkannte wohl schon damals, dass ihr Sohn Jesus einer ist, der den damaligen und heutigen Menschen nicht allein lässt. Jesus möchte ihn mit seiner Energie, seiner Liebe erfüllen, damals, jetzt und nach seinem Tod.

Die Ikonenmalerei kann mit ihrer Darstellungsweise vielleicht eine Unterstützung beim Verständnis dieses Festes sein. Marias Tod wird in der Ikonenmalerei so dargestellt, dass der auferstandene Jesus Marias Wesenskern in seinen Händen hält und so bei sich, also bei Gott sein lässt. Er ist bei ihrem irdischen Tod da und nimmt das zu sich, was sie als Mensch Maria ausgemacht hat. Der auferstandene Jesus lässt den Menschen Maria bei sich leben. Deshalb heißt das im Volksmund bekannte Fest „Mariä Himmelfahrt“ eigentlich „Aufnahme Mariens in den Himmel“. Der Begriff „Himmel“ ist ein verbales Bild, eine Metapher und bedeutet „Leben bei Gott“. Menschen sind heute eingeladen, die Zusage Gottes zu spüren und zu erkennen, dass, Maria als Mutter Jesu, aber damit auch der heutige Mensch ganz und gar bei Gott geborgen und aufgenommen ist.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Tag „Mariä Himmelfahrt“.