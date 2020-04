Passionskrippen sind wieder im Kommen

Weihnachtskrippen kennt jeder, sie erzählen vom Geschehen in Bethlehem, von der Geburt Jesu und den Besuch der Heiligen Drei Könige. Passionskrippen beschäftigen sich mit dem Thema der Kreuzigung und der Auferstehung Jesu vom Grab. Ihre Tradition reicht zurück ins 18. und 19. Jahrhundert, als sie in Kirchen sehr verbreitet waren, um den Menschen die Geschehnisse zu verdeutlichen. Sie gerieten in Vergessenheit, doch heute werden sie wieder gebaut, wie zum Beispiel von Thomas Alber, der Mitglied im Krippenverein Friedrichshafen ist und dort eine große Passionskrippe gestaltet hat. Er hat sie dem Haus Regina Pacis in Leutkirch geschenkt, dort bleibt sie bis Pfingsten im Foyer.

Die Passionskrippe von Thomas Alber misst auf 1,30 auf einen Meter und zeigt zwei Orte: Zum einen Golgotha, die Schädelstätte mit den drei Kreuzen, dahinter die Stadtmauer von Jerusalem, zum anderen ein kleiner Garten mit Büschen und Olivenbaum sowie die Grabeshöhle, aus der Jesus im weißen Gewand heraus schreitet. Eine Felsenlandschaft bildet den Hintergrund. Alber hat sich beim Bau der Passionskrippe nicht nur von den Berichten der Evangelisten inspirieren lassen, sondern auch von den Privatoffenbarungen der beiden Mystikerinnen Maria Valtorta und Anna-Katharina Emmerick, die das Leben Jesu in Visionen teilweise nacherleben durften.

Das Grundmaterial ist Polyurethan, ein Kunststoff aus dem z.B. die Stadtmauer sowie die Plattenwege kunstvoll heraus modelliert werden. Thomas Alber hat als leidenschaftlicher Eisenbahn-Modellbauer viel Erfahrung, Geduld und ein geschicktes Händchen dafür. Zudem konnte er auf den ersten Vorsitzenden des Krippenvereins und Krippenbaumeister Reinhold Amann als Ratgeber zählen. Drei Monate wurde an der Passionskrippe getüftelt, gebastelt und gestaltet. Die „Zutaten“ für Bäume und Büsche, ebenso Moose, Flechten und Holzteile haben Vereinsmitglieder in der Natur gesammelt.

Schuldschein der Menschheit getilgt

Auffallend sind zwei Details, die für Thomas Alber wichtig sind: Unter dem mittleren Kreuz liegt ein getilgter Schuldschein, mit Blut bespritzt. Jesus ist für die Sünden der Menschen gestorben, die Schuld ist getilgt. Wer in die Grabesgruft schaut, kann zwei weiße Tücher entdecken: Das Turiner Grabtuch sowie das Volto Santo, ein Tuch, welches das Gesicht von Jesus im Moment der Auferstehung zeigt, so wie es in der Kirche von Manopello ausgestellt ist.

Die aufwendig gestaltete Stadtmauer mit Wehrtürmen und Holztor hat Thomas Alber dem Modell des Holy Land Hotels in Jerusalem nachgebildet. „Es zeigt die Mauer um das Jahr 66 nach Christus, bevor sie von den Römern zerstört wurde. Vom Tor führt eine Straße mit römischem Pflaster an der Kreuzigungsstätte vorbei, denn die Römer nahmen Kreuzigungen zur Abschreckung meist an Orten vor, an den Straßen vorbeiführten“, erläutert der Krippenbauer. Die Querbalken der Kreuze sind mit Stricken an die Längsbalken gebunden, denn so dürfte es damals gewesen sein. Der Kreuzestitel (Titulus) ist in drei Sprachen abgefasst, in Lateinisch, Griechisch und Hebräisch. Markant ist auch ein Riss durch die Felslandschaft und die Straße. Dieser deutet auf das Erdbeben beim Tod Jesu hin.

Das Grab liegt in einem Garten mit Bäumen, Wegen und Felsen. Jesus tritt aus dem hell erleuchteten Grab in einem strahlend weißen Gewand hervor und hebt die Hand wie zum Gruß. Er ist die einzige Figur in der Passionskrippe von Alber. Jesus ist der Mittelpunkt, um ihn dreht sich alles. Die Krippe ist jedoch so gestaltet, dass weitere Figuren möglich sind.