Partnerschaft für Demokratie startet Aktionsreihe

Mit der neuen Aktionsreihe „Wert-Vorstellungen“ will das Bündnis Partnerschaft für Demokratie Leutkirch-Aitrach-Aichstetten, herausfinden, worauf Menschen Wert legen. Erste Veranstaltung der Reihe war eine gemeinsame Demonstration der Partnerschaft mit dem Naturschutzbund und Fridays for Future Leutkirch auf dem Planetenweg, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Wir möchten Vereine, Unternehmen und engagierte Bürgerinnen und Bürger dazu aufrufen zu zeigen, welche Werte ihnen besonders wichtig sind“, sagt Hannah Keil von der Koordinierungs- und Fachstelle der Partnerschaft für Demokratie. Gerade die Corona-Krise mit all ihren Einschränkungen habe vielen deutlich vor Augen geführt, welche Werte ihnen besonders am Herzen liegen.

Es seien Werte wie Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit ohne die eine demokratische Gesellschaft nicht denkbar sei, so Keil. „Gleichzeitig muss angesichts der Krise jeden Tag abgewogen werden, welcher Wert gerade wie viel Schutz bedarf.“ Die Vielfalt an Wertvorstellungen sei deshalb die eigentliche Grundlage der Demokratie.

Vielfalt an Werten

Diese Vielfalt soll Thema der Aktionsreihe „Wert-Vorstellungen“ sein. Gemeinsam mit allen Interessierten möchte die Partnerschaft für Demokratie zeigen, was vor Ort wirklich wichtig ist, welche Werte gelebt werden. „Die Schülerinnen und Schüler der Kunstschule Sauterleute haben dafür ein tolles Demokratie-Banner entworfen, das bei den Veranstaltungen als eine Art Staffelstab genutzt werden soll“, erklärt Hannah Keil.

Dieses Banner könne ab sofort von Institutionen, Vereinen, Schulen, Netzwerken, Unternehmen, Parteien, Kirchen sowie anderen Gruppen ausgeliehen werden, um dann bei einer öffentlichen Präsentation zu zeigen, welcher Wert den „Staffelläufern“ wichtig ist.

Werte gehen auf Wanderschaft

„Dabei ist es egal, ob das mit einer kurzen Ansprache in der großen Pause auf dem Schulhof passiert, oder ob der jeweilige Wert bei einer abendfüllenden Vortragsveranstaltung thematisiert wird“, sagt Keil. In jedem Fall würden anschließend ein Text und ein Foto veröffentlicht – alle Wert-Vorstellungen zusammen sollen dann schließlich in einer Wanderausstellung Anfang 2021 gezeigt werden. Natürlich würden auch die Aktionen selbst je nach Bedarf und Möglichkeiten durch die Partnerschaft für Demokratie unterstützt.

„Wir hoffen, dass die Vielfalt der Werte dabei schließlich wirklich zum Ausdruck kommt“, sagt Hannah Keil. Auch da seien bei den Wert-Vorstellungen schließlich keine Grenzen gesetzt: Denkbar sei alles von Weisheit über Meinungsfreiheit bis hin zu Schönheit, Tradition und Erfolg.