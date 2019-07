Partnerschaft als Zukunft von Europa

Chiara Romanò, Chorleiterin des „Piccolo Coro Mousiké“ aus Castiglione, hat den Leutkircher Chor Cantabile zu einem Gegenbesuch nach Italien eingeladen. Im kommenden Jahr feiern die beiden Städte ihre 25-jährige Partnerschaft.

Vor drei Jahren ist der „Piccolo Coro Mousiké“ der „Musicale Associazione Culturale“ (privaten Musikschule) in Castiglione, der italienischen Partnerstadt von Leutkirch, gegründet worden. Chorleiterin Chiara Romanò engagiert sich seit langem in hohem Maße für die Partnerschaft. Und so war es eine tolle Idee, zum Cantabile-Konzert „Serata italiana“ im Cubus den jungen Chor mit Solistin und Combo einzuladen, die dann einen begeisternden Beitrag erbrachten (die SZ berichtete). Beim gemeinsamen Abendessen am Sonntagabend in der „Halde“ von Herlazhofen waren sich alle Beteiligten einig, „dass die Partnerschaft, der Austausch der Kulturen, eine gute Sache ist, gerade auch für die Zukunft von Europa“. „Wir wollen den Kontakt mit Cantabile fortsetzen“, so der klare Wunsch von Chiara Romanò, die den Leutkircher Kammerchor zum Gegenbesuch eingeladen hat. „Molto bene“ wäre ein Termin im September 2020, wenn das 25-jährige Bestehen der Partnerschaft gefeiert wird.