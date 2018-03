Papstkenner kommt im Juni nach Leutkirch

Der durch seine journalistische Arbeit und zahlreiche Fernsehauftritte bekannte Vatikanexperte und Papstkenner Andreas Englisch kommt am Montag, 18. Juni, um 20 Uhr, auf Einladung der Kirchengemeinde St. Martin in die Festhalle nach Leutkirch – nicht wie ursprünglich veröffentlicht am 7. Mai, da er unvorhergesehener Weise im Mai zwingend andere Termine wahrnehmen muss. Die bereits erworbenen Tickets behalten laut Pressemitteilung ihre Gültigkeit.

Der wohl bekannteste deutsche Vatikan-Korrespondent spricht über die Hintergründe seiner Bücher, insbesondere über sein neuestes Buch „Franziskus – Kämpfer im Vatikan“ und über seine langjährigen Kontakte und Begegnungen mit den Päpsten von Johannes Paul II. bis Franziskus.

Mit der Weihnachtsansprache 2014 eröffnete Papst Franziskus den Kampf gegen den Teil der Kurie, dem er Hochmut, Verschwendung und Niedertracht vorwirft. Nicht nur die Kardinäle hielten den Atem an, die Welt horchte auf. Was hatte diese Attacke zu bedeuten? Was gab den Anstoß und wie würde die Kurie reagieren? Wie ist der Einfluss von Gegnern und Unterstützern des Franziskus-Kurses einzuschätzen? Andreas Englisch analysiert auf der Basis persönlicher Gespräche und Kontakte sowie genauer Kenntnis des Lebenswegs und der Ziele des Papstes die derzeitige Lage im katholischen Machtzentrum.

Er wurde am 6. Juni 1963 in Werl in Westfalen geboren, studierte Englisch Journalistik, Germanistik und Sprachwissenschaften und arbeitete schließlich als Redakteur unter anderem für das Hamburger Abendblatt. Im Jahr 1987 wechselte er in das Büro des Springer-Auslandsdienstes nach Rom, dessen Leiter er 1992 wurde. Neben seiner Arbeit als Italien- und Vatikankorrespondent schrieb er Romane und Sachbücher, wie zum Beispiel den Bestseller „Johannes Paul II. Das Geheimnis des Karol Wojtyla“ oder den Longseller „Franziskus – Zeichen der Hoffnung“.

Aufgrund seines profunden Hintergrundwissens gelingt ihm ein sensibles Porträt des neuen Papstes, seiner Herkunft und Fähigkeiten. Und er gibt einen Ausblick darauf, ob und wie es ihm gelingen wird, die schwierigen Aufgaben zu bewältigen, die vor ihm liegen.