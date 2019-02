Otl-Aicher Realschule ist gut aufgestellt

„Ihr sollt euch in der neuen Schule wohlfühlen“: So in der Aula der Otl-Aicher-Realschule (OARS) nach dem musikantischen Auftakt des Schulblasorchesters die einladende Begrüßung von Schulleiter Manfred Trieloff am Mittwoch-„Abend der offenen Tür“ vor über 400 Eltern und Grundschulkindern.

In neun Gruppen aufgeteilt und von Lehrern der Schule geführt konnten sie beim kompakten Rundgang einen umfassenden Eindruck über die Ziele, das Profil und die besonderen Angebote der Schule bekommen. Außergewöhnliches Interesse der Gäste aus den Grundschulen der Stadt und des Umlandes fand der „Bilinguale Sachfachunterricht“, der in der OARS in einem Zug der Jahrgangstufe 5 und drei Wochenstunden im Fach Erdkunde beginnt.

Englisch in Erdkunde

Wie die Klasse 6e mit ihrer Lehrerin Sarah Akdemir beim Thema „Tom’s Trip Through Europe“ eindrucksvoll demonstrierte, ist die Unterrichtssprache allein Englisch, was die Schüler bereits allesamt hervorragend beherrschten. Sie erfahren dabei, belegt durch zahlreiche Studien, kommunikative, interkulturelle und fachliche Kompetenzen und entwickeln ein Selbstvertrauen im Umgang mit der Weltsprache.

Zukunftsorientiert zeigen sich auch die anderen Fächer, die neben der notwendigen Theorie das praktische Lernen und Erfahren betonen. So wurden mit kräftigen Hammerschlägen an der mobilen Esse ein Schnitzmesser geschmiedet, im Ofen leckere Dinnete gebacken, im Kellergeschoss in der Schulküche Fingerfood angeboten und demonstriert, wie man aus alten Hosen attraktive Shorts nähen kann. Faszinierend und lehrreich waren zudem die Wasser-Raketenstarts im Schulhof und für die kleinen Forscher die Experimente und Arbeiten im Technik-, Physik- und Chemieraum.

In den zwei intensiven Stunden „sollen Eltern und ihre Kinder die gleichen Eindrücke bekommen“, so das Ziel von Manfred Trieloff, der sich mit der Resonanz „sehr zufrieden“ zeigte.

Stühle etwas unbequem

Bestätigt wurde dies vom Viertklässler Elias aus Willerazhofen: „Es war gut, die ganze Schule hat mir gefallen“. Offen auch die Rückmeldung von Simon aus der Grundschule Legau: „Die Stühle sind etwas unbequem, die Klassenzimmer aber nett“. Gut findet Frida aus Ottmannshofen „die Bereiche, wo man sich aufhalten kann und das Schmieden und Werken“. Schließlich hat Sarah, auch aus Legau, „ Physik gut gefallen und das Englisch-Reden in der Erdkunde“.