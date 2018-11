Otl-Aicher-Realschule in Leutkirch spendet 12 500 Euro ans Kinderhospiz Grönenbach

„Jede Runde zählt“ war das Motto beim Spenden-Schülerlauf der Otl-Aicher-Realschule im Neuen Stadion im Juli. Insgesamt sind dabei 12 500 Euro zusammengekommen, die am Freitagnachmittag im Rahmen des diesjährigen Herbstcafés der Schule an das Kinderhospiz in Grönenbach übergeben wurden.

Rennen, Laufen oder Gehen, das spielte im Juli beim Schülerlauf, an dem sämtliche Klassenstufen der Bildungseinrichtung im Neuen Stadion teilgenommen haben, keine Rolle. Wichtig war nur die Anzahl der Runden, denn jede brachte Geld in die Spendenkasse. Während Schüler ihre Eltern, Omas und Opas, sonstige Verwandte oder Freunde als Sponsoren einsetzten, wurden die teilnehmenden Lehrkräfte von der Volksbank Allgäu-Oberschwaben sowie von der Firma Sycotec unterstützt, die beide mit der Realschule eine Bildungspartnerschaft betreiben.

Jeder Sponsor durfte dabei pro Runde einen Geldbetrag nach seinem Ermessen spenden. Herausgekommen ist dabei eine stolze Summe von 12 500 Euro, die die Otl-Aicher-Realschule am Freitag im Rahmen des Herbstcafés, das bereits zum neunten Mal vom Schulförderverein organisiert wurde, an Simone Pschorn vom Kinderhospiz in Grönenbach übergab. Diese freute sich über diese große Zuwendung und bedankte sich bei allen Teilnehmern mit den Worten: „Wir sind da, um Familien auf ihrem schweren Weg zu begleiten.“

Viele Kilometer für den guten Zweck

„Das ist eine ganz bemerkenswerte Summe, die die Sponsoren für den Einsatz unserer Schüler, die viele Kilometer für einen Zweck gelaufen sind, aufgebracht haben“, erklärte Schulleiter Manfred Trieloff.

Im Anschluss an die Spendenübergabe wurde den zahlreichen Besuchern ein abwechslungsreiches Programm geboten, das von Lehrerin Rebecca Rieg moderiert wurde und von einer kleinen Plastikausstellung der Klasse 7c über Scherzfragen, die einige Schüler gestaltet hatten, bis hin zu einem Malwettbewerb der Schülermitverantwortung (SMV) sowie einer Tombola der Klasse 7b reichte.

Wer Glück hatte, konnte bei der Tombola tolle Preise gewinnen. Selbstverständlich hatten die Organisatoren auch an die Bewirtung mit Kaffee und zahlreichen gespendeten Kuchen sowie selbstgebackenen Pizzen aus dem hauseigenen Ofen gedacht. Musikalisch umrahmt wurde der gelungene Nachmittag von Schülern.