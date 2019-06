Osterkerzenverkauf erbringt 6000-Euro-Spende für Afrika

Der Osterkerzenverkauf in der Pfarrgemeinde St. Martin sowie in einigen Gemeinden rund um Leutkirch, in der Kirche Neutrauchburg und Bad Wurzach von insgesamt rund 1000 Kerzen und etlichen Dekorationen und Handarbeiten hat die Summe von 6000 Euro erbracht. Mit eingerechnet ist dabei auch der Verkauf in einer Gemeinde bei Stuttgart. Hinter der Osterkerzenaktion stehen die Initiatorin Anita Kerschbaum sowie Elisabeth Rottmann mit ihrem Team, insgesamt rund 50 Frauen. Die Spendensumme wird direkt an Bischof Shao auf Sansibar und Spiritanerbruder Peter Hötter in Tansania, überwiesen. „Mit dem Geld aus dem Allgäu können weiterhin Kinder den Kindergarten besuchen, auf verschiedene Schulen gehen und Ausbildungen absolvieren. Nicht nur Unterkunft, Essen und Schulgebühren sowie -uniformen, auch Krankenversicherungen werden nach für die Kinder finanziert“, erläutert Kerschbaum. Weitere Helfer sind für die nächste Osterkerzenaktion willkommen. Informationen gibt es bei Elisabeth Rottman unter der Telefonnummer 07561 /2523. Foto: Peter Hötter