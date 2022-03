Osterkerzen-Verkauf auf dem Wochenmarkt am Montag

Bei der Osterkerzen-Aktion sind rund 1000 Kerzen von 35 Frauen aus Leutkirch, einigen Teilgemeinden und Bad Wurzach wochenlang mit Wachsstreifen von Hand mit österlich-spirituelle Motive verziert worden. Auch Claudia Göser aus Herlazhofen hat wieder vielerlei Osterdekorationen gebastelt. Alle Kerzenmotive in unterschiedlichen Größen und Preisklassen sowie Osterdekos werden am Montag, 21. März, auf dem Leutkircher Wochenmarkt angeboten.

Alle Frauen machten die Arbeiten ehrenamtlich. Der komplette Erlös geht in Schulkindpatenschaften und Waisenkinderprojekte in Tansania und Sansibar, heißt es in einer Mitteilung. Auch Frauenprojekte mit Hilfe zur Selbsthilfe werden unterstützt. Eine kleinere Auswahl an Kerzen ist laut Pressemitteilung auch in der St. Martinskirche im Zeitraum bis Ostern vorrätig. Sollte es am Montag regnen, ist der Osterkerzenstand am Montag, 4. April, auf dem Wochenmarkt.