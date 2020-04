Ostergruß für alle Erstklässler

Mit einem kleinen Päckle, das die Kreativität anregt, die Langeweile vertreibt und an das Leben und die Gemeinschaft in der Schule erinnert, macht die Bürgerstiftung Leutkirch allen Erstklässlern der Leutkircher Grundschulen eine Freude. Die Stiftung möchte mit dieser Aktion laut Pressemitteilung auch dem örtlichen Schreibwarenhandel ein Zeichen der Verbundenheit schicken.

Verteilt werden die Päckchen von den Schulen selbst. „Ich habe heute mit allen Schulleitungen sprechen können“, berichtet Margot Maier, die die Aktion bei der Stadtverwaltung unterstützt, „und alle haben schon eine Idee, wie die Päckchen dann auch zu den Kindern kommen, ohne dass wir die Abstandsregeln verletzten.“

240 Päckchen hat die Bürgerstiftung Leutkirch bei der Leutkircher Schreibwarenhändlerin Irene Wagenseil in Auftrag gegeben. In eine Geschenktüte packt die Leutkircher Einzelhändlerin ein österliches Bastelset hinein samt Anleitung. Zudem hat sie mit ihren Mitarbeitern ein Tutorial gedreht, abrufbar über die Homepage und den Facebook-Account ihres Geschäfts.

Bei der Bürgerstiftung verbindet man mit dieser Aktion die Hoffnung, dass sich Nachahmer finden, die dazu beitragen wollen den anderen Klassenstufen der Leutkircher Grundschulen die schulfreie Zeit zu vertreiben und gleichzeitig im örtlichen Handel wenigstens bescheidene Umsätze zu generieren.

Margot Maier, die auch im Vorstand der Bürgerstiftung aktiv ist, könnte sich vorstellen, dass man auf diese Weise eine Aktion „Schreib mal wieder einen Brief“ anregen könnte, indem man den Kindern Briefpapier zukommen lässt. Und es wäre daran zu denken, den älteren Grundschülern Bücher zu schenken, die später ihren Platz in den Bibliotheken der Grundschulen finden.

Margot Maier koordiniert die Aktivitäten und ist über Telefon 07561 / 87270 oder per E-Mail an margot.maier@leutkirch.de in der Karwoche vormittags erreichbar, oder über die Bürgerstiftung Leutkirch per E-Mail an vorstand@buergerstiftung-leutkirch.de