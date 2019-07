Ortschaftsrat Wuchzenhofen tagt

Öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Wuchzenhofen ist am Donnerstag, 25. Juli, um 20 Uhr im Rathaus in Adrazhofen. Auf der Tagesordnung stehen im ersten Teil folgende Punkte: Bekanntgabe des Protokolls der Sitzung vom 19. Juni, Bürger haben das Wort, Bekanntgabe der Baugenehmigung über den Einbau einer Schleppgaube in der Höhenstraße 30 in Adrazhofen, Antrag auf Baugenehmigung für den Rückbau einer bestehenden Fertiggarage und Erstellung eines Garagengebäudes auf Flurstück 1237, Adrazhofer Berg 26, Baugenehmigung über den Anbau eines Milchviehstalles an das bestehende Stallgebäude auf Flurstück 7139/9 in Hasenberg 21 und Stellungnahme zu einem Bauvorhaben (OR Beschluss vom 13. Juni) in Wuchzenhofen, Luttolsbergerstraße/Nußstraße auf Flurstück 38/2, 38/3 über die Errichtung einer Garage, Verschiedenes, Anfragen, Anregungen und Anträge. Weiter geht es im zweiten Teil mit der Feststellung von Hinderungsgründen der neugewählten Ortschaftsräte, Ehrung langjähriger Ortschaftsräte, Verabschiedung der ausscheidenden Ortschaftsräte, Verpflichtung der neu- und wiedergewählten Ortschaftsräte, Wahl des Ortsvorstehers mit Vorschlag an den Gemeinderat, Wahl des Stellvertreters mit Vorschlag an den Gemeinderat sowie Wahl eines Mitgliedes des Ortschaftsrates für die Verpflichtung des Ortsvorstehers.