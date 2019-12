Ortschaftsrat Wuchzenhofen tagt öffentlich

Öffentliche Ortschaftsratssitzung der Ortsverwaltung Wuchzenhofen ist am Mittwoch, 18. Dezember, um 19.30 Uhr im Rathaus in Adrazhofen. Auf der Tagesordnung stehen folgende Punkte: Bekanntgabe Protokoll der öffentlichen Sitzung vom 6. November, Bekanntgabe einer Baugehnehmigung über den Anbau eines Wintergartens im Oberen Ölweg 9 und auf Flurstück 6021/2 in Ottmannshofen, Antrag auf Baugenehmigung über den Umbau eines Melkstandes in eine Einliegerwohnung auf Flurstück 4016 in Lauben 12 sowie Antrag auf Baugenehmigung für die Errichtung einer Werbeanlage für einen terminlich gebundenen, wechselnden Plakatanschlag plus einseitige, unbeleuchtete Werbeanlage (Pfostenmontage) und Antrag auf Baugenehmigung für den Neubau einer Doppelgarage auf Flurstück 4128, Hammerschmiede 4 in Lauben, Verschiedenes, Anfragen, Anregungen und Anträge. Im Anschluss findet eine nicht öffentliche Sitzung statt.