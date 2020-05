Ortschaftsrat tagt in der Ebnathalle

Öffentliche Ortschaftsratssitzung der Ortsverwaltung Friesenhofen ist am Donnerstag, 14. Mai, um 19.30 Uhr in der Ebnathalle in Friesenhofen.

Auf der Tagesordnung stehen folgende Punkte: Verlesung des Protokolls aus der letzten Sitzung, Stellungnahmen folgenden Bauanträgen: Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage auf Flurstück 605, Gemarkung Friesenhofen, Neubau eines Einfamilienhauses mit Carport und Doppelgarage auf Flurstück 596, Gemarkung Friesenhofen, Neubau eines Einfamilienhauses mit Carport und Doppelgarage auf Flurstück 604, Gemarkung Friesenhofen, Neubau eines Einfamilienhauses mit Carport und Doppelgarage auf Flurstück 603, Gemarkung Friesenhofen und Stellungnahme zu einem Baugesuch über den Neubau eines Einfamilienhauses mit Carport und Doppelgarage auf Flurstück 586, Bekanntgaben, Anfragen, Anregungen sowie verschiedene Anträge. Für die Sitzung gilt Maskenpflicht. Außerdem müssen die Abstands- und Hygienerichtlinien eingehalten werden, teilt Ortsvorsteher Christian Merk mit.