Ortschaftsrat tagt öffentlich

Die nächste öffentliche Ortschaftsratssitzung der Ortsverwaltung Wuchzenhofen findet diesen Mittwoch, 19. Juni, um 19.30 Uhr im Rathaus in Adrazhofen statt. Auf der Tagesordnung stehen folgende Punkte: Bekanntgabe des Protokolls der vergangenen Sitzung vom 8. Mai, Bekanntgabe Baugenehmigungen, Antrag auf Baugenehmigung über den Anbau einer Liegehalle an bestehenden Stall im Unteren Ölweg 3 in Ottmannshofen und auf Flurstück 6131, Verschiedenes, Anfragen, Anregungen und Anträge. Im Anschluss findet eine nicht öffentliche Sitzung statt.