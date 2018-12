Ortschaftsrat tagt öffentlich

Öffentliche Ortschaftsratssitzung ist am Dienstag, 11. Dezember, um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Herlazhofen. Auf der Tagesordnung stehen folgende Punkte: Protokoll am 8. November, Stellungnahme zu einem Baugesuch über den Ersatzneubau eines Fußgängerstegs sowie einer Ufertreppe am Mühlbach in Urlau auf Flurstück 6119/3 und 6119/1 sowie über die Errichtung eines Havarieschutzdammes in Herlazhofen auf Flurstück 106 und 107, Bekanntgaben, Verschiedenes, Anfragen und Anregungen. Im Anschluss findet eine nicht öffentliche Sitzung statt.