Ortschaftsrat tagt öffentlich

Öffentliche Ortschaftsratssitzung der Ortsverwaltung Wuchzenhofen ist am Mittwoch, 30. September, um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Adrazhofen.

Auf der Tagesordnung stehen folgende Punkte: Protokoll der Sitzung am 29. Juli, Bürger haben das Wort, Bekanntgabe von Baugenehmigungen, Einspruch von Anliegern gegen den Bauantrag eines Neubaus eines Wohnhauses in Adrazhofen auf Flurstück Nummer 1247, Antrag auf folgende Baugenehmigungen: Einbau von Dachgauben in ein bestehendes Dachgeschoss auf Flurstück 39/15 in der Tannholzstraße 1 in Wuchzenhofen; Abbruch einer landwirtschaftlichen Stallung und Errichtung einer Maschinenhalle mit Betriebsleiterwohnung und Einliegerwohnung in der Luttolsberger Straße 8 in Wuchzenhofen auf Flurstück 56/1; Neubau einer Garage in Boschenmühle 1/Wuchzenhofen auf Flurstück 163/1; Umbau eines Fahrsilos zu einem Jungviehstall in Allmishofen 47 auf Flurstück 2047; Anbau einer Doppelgarage mit darüberliegenden Kinderzimmern in Hasenberg 3; Neubau eines Einfamilienhauses in der Höhenstraße 34 in Adrazhofen auf Flurstück 1066/86, Bericht über den aktuellen Stand, Adrazhofer Berg und Umsetzung des Bebauungsplans, Planbesprechung Kinderspielplatz auf dem Adrazhofer Berg, Stand Straßenunterhaltung Ortschaft Wuchzenhofen, Verschiedenes und Anfragen. Danach ist eine nicht öffentliche Sitzung.