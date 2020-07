Ortschaftsrat Reichenhofen tagt öffentlich

Öffentliche Ortschaftsratssitzung der Ortsverwaltung Reichenhofen ist am Donnerstag, 16. Juli, um 20 Uhr im Feuerwehrhaus in Unterzeil. Auf der Tagesordnung stehen folgende Punkte: Verlesung des Protokolls vom 4. Juni, Bekanntgaben aus nicht öffentlicher Sitzung, Baugesuch für den Ausbaus eines bestehenden Dachgeschosse zu einer Wohnung auf Flurstück 3016/27 in Unterzeil, Baugesuch für die Errichtung einer Schleppgaupe auf Flurstück 16 in Reichenhofen und Baugesuch für einen Neubau einer Zapf-Großraumgarage mit Flachdach auf Flurstück 60/7 in Reichenhofen, Antrag auf Fristverlängerung der Abbau- und Rekultivierungszeiten auf den Flurstücken 862, 863, 863/1, 863/2, 864, 865, 866/1 und 866/2 in Reichenhofen, Bekanntgaben, Anfragen, Anregungen und Anträge. Im Anschluss findet eine nicht öffentliche Sitzung statt.

