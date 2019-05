Ortschaftsrat Reichenhofen tagt

Die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Reichenhofen ist am Donnerstag, 9. Mai, um 20 Uhr im Sitzungssaal des Feuerwehrhauses in Unterzeil. Auf der Tagesordnung stehen folgende Punkte: Verlesung des Protokolls vom 4. April, Bekanntgaben aus nicht öffentlicher Sitzung, Baugesuch für einen Neubau einer landwirtschaftlichen Mehrzweckhalle auf Flurstück 755 in Haid, Baugesuch für den Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage auf Flurstück 3010/15 in Unterzeil sowie Baugesuch für einen Umbau sowie eine Erweiterung des bestehenden Wohngebäudes auf Flurstück 3016/45 in Unterzeil, Bekanntgaben, Anfragen, Anregungen und Anträge. Im Anschluss findet eine nicht-öffentliche Sitzung statt.