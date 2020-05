Ortschaftsrat Reichenhofen tagt öffentlich

Öffentliche Ortschaftsratssitzung der Ortsverwaltung Reichenhofen ist am Donnerstag, 4. Juni, um 20 Uhr im großen Saal des Feuerwehrhauses in Unterzeil. Auf der Tagesordnung stehen folgende Punkte: Protokoll vom 30. Januar, Bekanntgaben aus nicht öffentlicher Sitzung, Baugesuch für den Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage auf Flurstück 2154 und 2154/4 in Auenhofen, Baugesuch für den Wiederaufbau eines landwirtschaftlichen Anwesens nach Abbrand (Wohnhaus, Lagerhalle und Maschinenhalle) auf Flurstück 176/1 in Vorderstriemen, Stellungnahme des Ortschaftsrates zum Haushaltsplan 2020, Bekanntgaben, Anfragen, Anregungen und Anträge. Im Anschluss findet eine nicht öffentliche Sitzung statt.