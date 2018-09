Ortschaftsrat Reichenhofen tagt öffentlich

Öffentliche Ortschaftsratssitzung der Ortsverwaltung Reichenhofen ist am Donnerstag, 20. September, um 20 Uhr im Sitzungssaal des Feuerwehrhauses in Unterzeil. Auf der Tagesordnung stehen folgende Punkte: Verlesung des Protokolls vom 19. Juli, Bekanntgabe aus nichtöffentlicher Sitzung, Baugesuch über den Neubau einen Wohnhauses mit Garage auf Flurstück 751 in Haid sowie Aufbau von drei Dachgauben eines bestehenden Wohnhauses auf Flurstück 3034/10 in Unterzeil, Bekanntgaben, Anfragen, Anregungen und Anträge. Im Anschluss findet eine nicht öffentliche Sitzung statt.