Ortschaftsrat Hofs tagt im Gasthaus Adler

Öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Hofs ist am Donnerstag, 27. August, um 20 Uhr im Gasthaus Adler in Ausnang. Auf der Tagesordnung stehen folgende Punkte: Fragen zum Protokoll der Sitzung vom 23. Juli, Baugesuch für den Anbau einer Garage an ein bestehendes Betriebsgebäude sowie Neubau eines Carports auf Flurstück 1206/4, Baugesuch für die Herstellung eines Heizungsraumes im ehemaligen Stall auf Flurstück 540/1 sowie Wünsche und Anträge. Im Anschluss findet eine nicht öffentliche Sitzung statt.