Ortschaftsrat Herlazhofen tagt im Feuerwehrhaus

Öffentliche Ortschaftsratssitzung ist am Donnerstag, 4. Juni, um 19.30 Uhr im Saal des Feuerwehrhauses in Herlazhofen. Auf der Tagesordnung stehen folgende Punkte: Protokoll, Bekanntgaben aus nicht öffentlicher Sitzung, Stellungnahme zur Haushaltsplanung 2020, Stellungnahme zu folgenden Baugesuchen: Neubau einer überdachten Festmistplatte auf Flurstück 1161/2 und 1161/5 in Spitzenrain, Umnutzung eines Silogebäudes mit Teilabbruch der Siloanlagen und Errichtung einer Carportanlage mit neun PKW-Stellplätzen auf Flurstück 6124/1 und 6126/1 in Urlau, Anbau eines Heulagers an ein Ökonomiegebäude auf Flurstück 4006/1 in Heggelbach sowie Neubau einer Doppelgarage, Aufstockung der bestehenden Doppelgarage, Nutzung Obergeschoss als Mietwohnung auf Flurstück 5022 in Tautenhofen sowie Verschiedenes. Im Anschluss findet eine nicht öffentliche Sitzung statt.