Ortschaftsrat Herlazhofen tagt öffentlich

Öffentliche Ortschaftsratssitzung ist am Donnerstag, 24. Januar, um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Herlazhofen. Auf der Tagesordnung stehen folgende Punkte: Verlesung des Protokolls vom 11. Dezember, Fragen der Einwohner zu Angelegenheiten, Stellungnahme zum Baugesuch über die Errichtung eines Parkplatzes für ein Hotel in Urlau auf Flurstück 6504 sowie über den Umbau und die Sanierung des bestehenden Gebäudes in Herlazhofen und über die Erweiterung Kiesabbau in Tautenhofen auf Flurstück 1172, 1175, 1176, 1176/1, 5101, 5101/4, 5102/1, 5102/2 und 5102/7, Bekanntgaben, Verschiedenes, Abfragen und Anregungen. Im Anschluss findet eine nicht öffentliche Sitzung statt.