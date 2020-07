Ortschaftsrat Gebrazhofen tagt in der Sporthalle

Öffentliche Ortschaftsratssitzung des Ortschaftsrates Gebrazhofen ist am Donnerstag, 16. Juli, um 20 Uhr in der kleinen Sporthalle in Gebrazhofen. Auf der Tagesordnung stehen folgende Punkte: Tagesordnung, Protokolle und Bekanntgabe aus nicht öffentlicher Sitzung, Beratung über ein Bauvorhaben für den Anbau überdachten Liegeboxen mit Laufhof, Außenfuttertisch und Neubau einer Güllegrube auf den Flurstücken 198 und 198/1 in Gebrazhofen, Beratung über einen Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage auf Flurstück 6091/2 in Wolferazhofen, Anregungen und Anträge. Im Anschluss findet eine nicht öffentliche Sitzung statt.