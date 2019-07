Ortschaftsrat Gebrazhofen tagt am 9. Juli

Der Ortschaftsrat Gebrazhofen lädt am Dienstag, 9. Juli, um 20 Uhr in den Sitzungssaal des Rathauses Gebrazhofen. Laut Ankündigung stehen folgende Punkte auf der Tagesordnung: Ausschluss von Hinderungsgründen, Ehrung langjähriger Mitglieder und Verabschiedung des geschäftsführenden Ortschaftsrats, Verpflichtung des neu gewählten Ortschaftsrats, Wahl des Ortsvorstehers als Vorschlag an den Gemeinderat, Wahl der Stellvertreter als Vorschlag an den Gemeinderat sowie Wahl eines Mitglieds des Ortschaftsrats für die Verpflichtung des Ortsvorstehers.