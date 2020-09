Ortschaftsrat Friesenhofen tagt

Öffentliche Ortschaftsratssitzung der Ortsverwaltung Friesenhofen ist am Donnerstag, 24. September, um 19.30 Uhr in der Ebnathalle in Friesenhofen. Auf der Tagesordnung stehen folgende Punkte: Verlesung des Protokolls der vergangenen Sitzung, Stellungnahme zu einem Bauantrag für den Neubau eines 40 Meter Stahlgittermastens mit zwei Plattformen sowie Outdoortechnik auf Fundamentplatten auf Flurstück 99, Stellungnahme zu einem Neubau einer Gewerbehalle auf Flurstück 118/20, Bekanntgaben, Anfragen, Anregungen und Anträge. Im Anschluss findet eine nicht öffentliche Sitzung statt.