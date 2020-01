Ortschaftsrat befasst sich mit Bauanträgen

Öffentliche Ortschaftsratssitzung ist am Montag, 3. Februar, um 19.30 Uhr im Rathaus in Adrazhofen. Auf der Tagesordnung stehen folgende Punkte: Bekanntgabe des Protokolls der öffentlichen Sitzung vom 18. Dezember, Antrag auf Baugenehmigung über die Errichtung eines Modulhauses im Sennereiweg 21 auf Flurstück 7076/2 in Wielazhofen, Antrag auf Baugenehmigung über den Neubau einer Industriehalle an ein bestehendes Bürogebäude auf Flurstück 1062/5 in der Rathausstraße 5 in Adrazhofen, Antrag auf Baugenehmigung über den Neubau eines Mehrfamilienhauses mit sechs Wohneinheiten und einem Garagennebengebäude, Verschiedenes, Anfragen, Anregungen und Anträge.Im Anschluss findet eine nicht öffentliche Sitzung statt.