Orgematinée plus mit Gesang und Harfe

Der Leutkircher Organist und Kirchenmusiker, Regionalkantor Franz Günthner, wird bei einem Konzert am Samstag, 11. September, zwei Musikerinnen an seiner Seite haben: Gertrud Hiemer-Haslach (Gesang) und Ulrike Neubacher (Harfe) werden die „Orgelmatinée plus zur Marktzeit“ mitgestalten. Unter dem Motto „Sing and play with grace“ – angepasst an den Titel des Eröffnungsstücks von G.F Händel „sing with grace“ – wird ein laut Ankündigung buntes Programm geboten. Komponisten wie Händel, Glinka, Mozart, Rutter oder auch Gordon Young sind vertreten. Die zweite und letzte Matinée in diesem Jahr beginnt am 11. September um 11.15 Uhr in St. Martin und dauert etwa eine Stunde. Die Zahl der Sitzplätze ist wegen der Corona-Bestimmungen wieder verringert. Deshalb ist eine Anmeldung erforderlich: im Pfarrbüro St. Martin, Telefon 07561 / 848 95 70, von 8 bis 12 Uhr. Der Zutritt ist nur mit einer FFP2- oder medizinischen Maske erlaubt, die Einhaltung der 3G-Regel wird am Eingang überprüft. Deshalb sollten Zuhörer rechtzeitig vor Ort sein und den Eintritt von fünf Euro passend bereithalten.