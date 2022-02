Orgelvesper in Maria Steinbach nach Orgel-Restaurierung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Einfach wunderbar und zutiefst berührend.“ „Selten so ein breites Spektrum und so eine Vielfalt der Orgel gehört.“ „Mächtig, schwungvoll, ausdrucksstark und vor allem abwechslungsreich.“ „Mega, also voll cool, wie so eine Orgel groovt!“

So und ähnlich lauteten die Kommentare der zahlreichen Besucher, die sichtlich angetan die letzte der vierteiligen Orgelvesper-Reihe in der Pfarr- und Wallfahrtkirche Maria Steinbach erlebten und den Mitwirkenden mit langanhaltendem Applaus dankten.

Es waren neben den passenden liturgischen Texten von Wallfahrtspfarrer Pater Josef Mayer vor allem die gelungene Musikauswahl und die interessanten Einblicke in die vielfältigen musikalischen Möglichkeiten einer Orgel, die mächtig beeindruckten. Ob jahrhundertealte klassische Orgelwerke von Franz Xaver Schnizer, Johann C. F. Rellstab, Jan Křtitel Kuchař, Johann Caspar Simon und Pietro Torri, Improvisationen über das Kirchenlied „Was Gott tut, das ist wohlgetan…“, oder der moderne Sound eines Potpourris mit Filmmusik wie „Feather Theme“ aus Forrest Gump, Star Wars und Fähndrichs berührender Ballade „Bergwerk“: Organistin Dorothea Ewadinger begeisterte mit ihrem Orgelspiel quer durch alle Genres. Dass dank moderner Technik die Musik nicht nur zu hören sondern auch zu sehen war, bildete das i-Tüpfelchen der Veranstaltung. So hatten die Besucher die Möglichkeit, via Beamer und Videoschalte zur Großleinwand, quasi selbst live am Spieltisch der Orgel zu sitzen, beziehungsweise dem Organisten über die Schulter zu schauen. Stefan Ewadinger, assistiert von Ehefrau Dorothea, erklärte jede Bewegung seines Orgelspiels an Klaviatur, Pedal und Registerknöpfen und erläuterte die Zusammenhänge der verschiedenen Registrierungen, die Lautstärke und Klangcharakteristik entsprechend verändern. Beginnend mit einer ersten zarten Melodie wurden nach und nach immer mehr Register, etwa die wichtigen Prinzipale oder die eher aufdringlichen Zungenregister, dazu geschaltet, bis die Ewadingers schließlich gemeinsam im wahrsten Sinne des Wortes alle Register gezogen hatten. So entstanden aus der unscheinbaren Anfangsmelodie immer opulentere Klänge, die in raumfüllende, mächtige Klangkaskaden mündeten. Großartig, wie auf diese Weise Orgelmusik erfahrbar gemacht wurde und wie die Königin der Instrumente puren Musikgenuss quer durch die Jahrhunderte und Stile garantierte.