Orgelnacht, Orgelmatineen und Silvester- und Neujahrskonzert

2021 war nochmal ein sehr coronageprägtes Jahr. Dadurch war nur ein sehr eingeschränktes Jahresprogramm möglich, wie die Vorstandschaft des Fördervereins Kirchenmusik St. Martin Leutkirch bei seiner Jahreshauptversammlung im Gemeindehaus mitteilte. „Immerhin zwei Orgelmatineen und zwei Silvesterkonzerte konnten durchgeführt werden in unserem 9. Vereinsjahr“, so die Vorsitzende Brigitte Göser, „diese allerdings trotz eingeschränkter Besucherzahl und einem Vielfachen des normalen Aufwands mit sehr gutem Erfolg“. So wurde beinahe der Rekord-Durchschnitt aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 geknackt, indem wirklich jeder mögliche Platz genutzt wurde.

Die beliebte Reihe, bei der von Mai bis September jeweils am ersten Samstag im Monat um 11.15 Uhr ein knapp einstündiges Orgelprogramm von berühmten Organisten aus aller Welt gespielt wird, bleibt bestehen. Für 2022 konnte bereits ein Termin im Mai stattfinden, und am 4. Juni gibt es statt der Matinee um 19 Uhr eine Orgelnacht „son et lumière - Ton und Licht“, bei der mehrere renommierte Musiker in drei Teilen vor allem französische Musik zum Besten geben. In den Pausen gibt es eine Bewirtung durch den Partnerschaftsverein, Abt. Frankreich. Weitere Matineen sind dann am 2. Juli, am 6. August und am 10. September.

Auch die beliebten Silvester- und Neujahrskonzerte sind bereits geplant und für 2023 laufen inzwischen die Vorbereitungen für das zweimal verschobene Weihnachtsoratorium von J. S. Bach, sowie weitere Highlights.

Bei den anschließenden turnusgemäßen Wahlen ergaben sich kleine Änderungen: Schriftführerin Christine King ist ausgeschieden, dafür rückte Christian Köhler nach. 1.Vorsitzende bleibt Brigitte Göser, Rita Frisch als 2. Vorsitzende und Magdalena Dolp als Kassier bleiben ebenso im Vorstand wie auch der musikalische Leiter KMD Franz Günthner.

Für das neue und alte Vorstandsteam, sowie für Helfer (Technik: Fam. Köhler, Drucksachen: Rudi Hellmann) gab es Blumen beziehungsweise ein kleines Geschenk. Informationen zum Förderverein wie immer auf der Homepage unter https://leutekirche.drs.de/foerderverein.