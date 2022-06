Orgelnacht in Leutkirch: Frankreich mit allen Sinnen genießen

Mit zahlreichen Veranstaltungen feiert der Partnerschaftsverein die 40-jährige Verbundenheit mit Bedarieux, Lamalou und Herepian. Vorläufiger Höhepunkt ist am Samstag die Orgelnacht in St. Martin zusammen mit dem Förderverein Kirchenmusik. „Son et lumière“ - „Ton und Licht“ - lautet das Motto: Hochklassige Musik sowie bei bestem Frühsommerwetter Weiß- und Rotwein vor dem Gemeindehaus, französisch inspirierte Petitessen aus der Backstube Wandinger, und, endlich wieder, Treffen mit Freunden, Bekannten, anregende Gespräche.

Während der gute Wein unweit der drei Partnerorte gelesen und gekeltert worden ist, müssen die zahlreichen Besucherinnen und Besucher auf einen Organisten aus dem französischen Süden verzichten. Die Suche hat sich als nicht einfach gestaltet, so die Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Susanne Joser-Schmidt. Da das Programm rechtzeitig stehen musste – alle Musiker haben auch ja andere Termine – hat Kirchenmusikdirektor Franz Günthner den Heidelberger Orgelprofessor Carsten Klomp für diesen Abend gewinnen können. Dazu sitzt in zwei weiteren Blocks Günthner selbst an der Orgel, einmal mit dem Saxophonisten Christian Segmehl, dann mit dem Schlagwerker Jürgen Mayer. Auf dem stehen Programm natürlich Werke französischer Komponisten, dazu Populäres und weniger Bekanntes. Ein gelungener Abend!

Klomp erweist sich als Glücksfall

Das Engagement des Heidelberger Orgelprofessors Klomp erweist sich als Glücksfall: Einen so virtuosen und auch bis dato nie gehörte Klänge aus der Leutkircher Orgel schöpfenden Orgelmeisters hat man hier lange nicht gehört, wiewohl bei der Reihe „Orgelmatinee zur Marktzeit“ schon namhafte Tasten- und Fußkünstler hier gewesen sind. Carsten Klomp beginnt mit zwei Stücken von Louis Vierne, dem wohl prägendsten französischen Orgelspieler und -komponisten des 19./20. Jahrhundert. Ein Genie, das mit und für die Orgel gelebt hat – und schließlich während eines Konzerts in Notre Dame in Paris mitten im Spiel gestorben ist. Klangmächtig zuerst „Carillon“ aus den „Pieces en style libre“, dann bezaubernd und zart „Reverie“.

Jean Francaix (1912-1997) hat mit der „Suite Carmelite“ sechs Karmeliternonnen musikalisch porträtiert, Die eine völlig vergeistigt, eine andere höchst mitteilsam, die Nonne mit dem Schlüssel zur Kellerei durchaus einem Schlückchen zugetan, die Äbtissin mit ihren 150 Kilos eine imposante Erscheinung. Abwechslungsreich und reizvoll. Überirdisch verklärt ist „In Paradisum“ von Theodore Dubois, mit Himmelsleiterklängen, tröstlich schwebend. Und in allen möglichen Klangfarben, Energiezonen und Schattierungen zwei Stücke aus den „Esquisses Gregoriennes“ des 1955 im Libanon geborenen Franzosen Naji Hakim. Massive Klangfluten, fast schon gewalttätig, schnelle Triller bis in höchste Höhen. Eindrucksvoll.

Klangmächtig, fast bombastisch

Carsten Klomp interpretiert nicht nur, er komponiert auch selbst. Dem Leutkircher Publikum stellt er „Vier kleine Choralvorspiele“ vor. Von wegen klein: Das sind ausgedehnte Exkursionen ohne falsches Pathos, dafür fingerflink und alle Register ziehend. Zwischendurch auch mal klangmächtig, fast bombastisch, bevor er flirrend mit dem „The earth-and-heaven-blues“ endete. Langer Beifall.

In Teil zwei lässt es Franz Günthner, auch er ein weithin gefragter Orgelkünstler, zusammen mit Christian Segmehl am Saxophon ruhiger angehen. Der in Wuchzenhofen lebende, international gefragte Segmehl ist kurzfristig für den ursprünglich verpflichteten Christian Elin eingesprungen. Dieser hat sich unglücklicherweise mehrere Zähne ausgeschlagen, „worst case“ für einen Bläser. Elegisch, mit weichen Klang zelebrieren die beiden Rachmaninoffs „Vocalise“, seelenvoll die Pavane von Gabriel Faure.

Einheit von Orgel und Saxophon

Verblüffend, welch organische Einheit Orgel und Saxophon bilden können. Günthner nie dominierend, stets ein gefühlvoller, harmoniebetonter Partner. Zwischendurch improvisiert Segmehl, schreitet durch das Kirchenschiff am Publikum vorbei, erfüllt den hohen Raum mit klangvollem Widerhall, beendet seine Soli mit „No, je ne regrette rien“. Zum Abschluss gibt das Duo „Oblivion“ von Astor Piazzolla mit auf dem Weg zur zweiten Wein-und Gesprächspause. Sanft und sehnsüchtig.

Im Teil drei gleich ein Ohrwurm: der „Bolero“ vom Maurice Ravel. Günthner moduliert im Ravel´schen Sinne, Jürgen Mayer am Schlagwerk punktgenau und kreativ. Noch ein bewährter Hit ist „Pomp and Cirumstances“ von Edward Elgar, Dann drei weitere französische Komponisten, die erste Leutkircher Orgelnacht ist vorbei. Viel Klang, viel Licht, viel Genuss.