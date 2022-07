Orgelmatinee zur Marktzeit mit Donato Cuzzato

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein sehr spannendes und abwechslungsreiches Programm wurde bei der Orgelmatinee zur Marktzeit im Juli vom italienischen Organist Donato Cuzzato aus Treviso geboten. Neben Werken von Johann Sebastian Bach und Felix Mendelssohn kamen vor allem seine Eigenkomposition „November“, die er hier als Premiere spielte, und die Gran sinfonia von Felice Moretti (Padre Davide da Bergamo) beim Publikum sehr gut an. „Diese beiden Stücke würden wir uns auf CD wünschen“, war die Meinung einiger begeisterter Konzertbesucher, die beim anschließenden CD-Verkauf aber trotzdem fündig wurden.

Die nächsten Matineen vom Förderverein für Kirchenmusik sind bereits am 6. August mit Jürgen Sonnentheil aus Cuxhaven im Rahmen des ALSO-festivals, sowie am 10. September mit Luc Antonini aus Frankreich, wie üblich um 11.15 Uhr mit Beamer-Übertragung in der St. Martinskirche in Leutkirch.