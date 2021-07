Orgelmatinee PLUS zündet nach langer Corona-Pause ein Feuerwerk

Endlich wieder eine Orgelmatinee zur Marktzeit, mit Pauken und Trompeten! Regionalkantor Franz Günthner hat dazu ein buntes Programm zusammengestellt, fröhlich und Hoffnung spendend. Das coronabedingt überschaubare Publikum – die 75 Karten sind flugs ausverkauft, viele Musikliebende dürfen nicht dabei sein – bedankt sich mit langem, anhaltendem Applaus. Licht nach der langen Zeit musikalischer, kultureller Dürre.

Eigentlich hätte das Konzert bereits zum Jahreswechsel 2020/2021 stattfinden sollen. Auch ein zweiter Termin konnte nicht stattfinden, jetzt also im dritten Anlauf. Mit angesichts der Größe des Kirchenschiffes überraschend wenig zugelassenen Plätzen. Andernorts sitzt man näher zusammen. Dabei sind neben Franz Günther an der Orgel die beiden Trompeter Timo Bossler (Bad Wurzach) und Michael Bischof (Illertissen). Dazu der Leutkircher Jürgen Mayer an zwei mächtigen Kesselpauken.

Die Matinee startet mit einer fröhlichen Fanfare von Hans-André Stamm. Die beiden Trompeter jubilieren, die Pauken betonen eindrucksvoll, Franz Günthner greift wieder einmal mächtig in die Tasten. Furios und festlich. Schön ist das liedhafte Concertino von Georg Friedrich Händel, Timo Bossler im trauten Zwiegespräch mit der Orgel. Wundervoll elegisch auch „Share my yoke“ („Teile mein Joch“) von Joy Webb, wieder im Duo. Und das Hauptthema der Star-Wars-Serie kommt nicht mit Lasergeflirre, dafür ruhig, eingängig. Möge die Macht mit euch sein!

Fast gewalttätig dagegen der „Marsch der Trompeten“ des französischen Altmeisters Marc-Antoine Charpentier. Wohlbemerkt ohne Trompeten. Günther bringt kraftvolle Orgelattacken, zeigt dabei auch mal wieder, was in der Leutkircher Orgel an Klangfülle steckt. Seelische Erholung dann mit Händel, „Eternal Source“. Ewige Quelle. Festlich, melodisch, hymnisch. Die zwei Trompeten „con forza“, auch die Pauken gut dabei. Die Orgel agiert zurückhaltend, im Dienste des schönen Werks.

George Monro kennt man weniger, der 1947 geborene Grieche, der in Deutschland lebt und komponiert, ist eher im Schlager- und Rockgenre zuhause. Von ihm erklingt die Aria „My lovely Celia“. Eine zarte Liebeserklärung mit zwei Trompeten und Orgel.

Bei der abschließenden „Toccata D-Dur“ von Alessandro Scarlatti glänzt Michael Bischof auf seiner Trompete mit schönem Ansatz und weit tragenden Tonbögen. Da der Beifall nicht enden will, bringen die vier als Zugabe das Preludium des Te Deum von Marc-Antoine Charpentier. Kennen alle – bekannt als Eurovisionsmelodie.

Schade, dass die nächste Orgelmatinee zur Marktzeit erst am 11. September stattfindet. Hoffentlich mit noch weniger Corona-Beschränkungen, damit alle, die wollen, zuhören können. Jedenfalls freut sich Franz Günthner über den riesigen Applaus. Offensichlich bricht da ein Damm. Und er dankt, neben den Sponsoren, besonders dem Arbeitskreis Kirchenmusik, der organisatorisch einiges zu stemmen hatte.