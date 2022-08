Orgelmatinee mit Tango und Pedalgewitter

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine ganz besondere Orgelmatinee gab es im Rahmen des ALSO-Festivals vom Förderverein Kirchenmusik St. Martin in Leutkirch. Jürgen Sonnentheil aus Cuxhaven, bereits zum zweiten Mal in Leutkirch, zeigte was an der Orgel allein mit Fußarbeit an den Pedalen möglich ist, unter anderem auch ein Tango von Guy Bovet. „Manches Werk erinnert dabei an das gewaltige Gewitter, das gestern Abend über die Stadt zog“, so der Organist bei der Vorstellung seines Programms. Die fast hundert Zuhörer konnten das durch die Beamerübertragung hautnah mitverfolgen und waren fasziniert und begeistert.

Die nächste Orgelmatinee mit Luc Antonini aus Frankreich findet am Samstag, 10. September um 11.15 Uhr statt. Zum letzten Mal in diesem Jahr haben dabei die Leutkircher Gelegenheit, europäische Orgelkunst zu genießen.