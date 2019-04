Orgelmatinéen in Leutkirch starten

Die erste Orgelmatinée am Samstag, 4. Mai, um 11.15 Uhr in St. Martin in Leutkirch wartet zum Beginn der neuen Saison wieder mit einem Zusatzinstrument auf. Trompeter Hans Jürgen Huber eröffnet die Saison mit Regionalkantor Franz Günthner. Laut Vorschau des Fördervereins für Kirchenmusik musizieren die beiden seit vielen Jahren zusammen und haben sich ein umfangreiches Repertoire erarbeitet.

Den Auftakt der Orgelmatinéen gestalten sie unter dem Motto „Il festivo splendore di Tromba“. Zwei Größen der Kirchenmusik, Charles Marie Widor sowie Eugène Gigout, haben 2019 ihren 175. Geburtstag. Neben Werken von Johann Sebastian Bach und Georg Philipp Telemann werden auch Stücke dieser beiden großen Komponisten zu hören sein.

Das Konzert wird per Beamer ins Kirchenschiff übertragen, sodass die Zuhörer auch visuell etwas geboten bekommen und sehen können, was der Organist mit Händen und Füßen an seinem Instrument auf der Empore so alles macht.

Die Orgelmatinéen sind in diesem Jahr am 4. Mai, 1. Juni, 6. Juli, 3. August und am 7. September jeweils samstags um 11.15 Uhr in St. Martin. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Die Auftaktveranstaltung am 4. Mai ist für alle Mitglieder umsonst, zum anschließenden Sektempfang (nur bei schönem Wetter) vor der Kirche sind alle Besucher eingeladen.