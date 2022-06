Orgelmatinée mit Donato Cuzzato in Leutkirch

Nach der erfolgreichen und begeisternden Orgelnacht des Fördervereins Kirchenmusik wird nun am 2. Juli bei der nächsten Orgelmatinee ein bekanntes Gesicht an der Leutkircher Orgel sitzen: der italienische Kirchenmusiker Donato Cuzzato aus Treviso aus der Region Venetien. und war bereits in den Jahren 2013 und 2016 (übrigens auch am 2.7.) in Leutkirch zu Gast. Sein Konzert findet am Samstag, 2. Juli, um 11.15 Uhr in St. Martin statt und wird wie üblich per Beamer in den Kirchenraum übertragen. Es kostet fünf Euro Eintritt und dauert ungefähr 60 Minuten.