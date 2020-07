Orgel und Alphorn erklingen in St. Martin

Regionalkantor Franz Günthner an der Orgel (rechts) und Berthold Schick an Posaune und Alphorn erfüllten bei der ersten Orgelmatinée im Jahr 2020 den Innenraum von St. Martin. Aufgrund der Corona-Beschränkungen konnten laut Pressemitteilung nur etwa 80 Besucher dem Konzert lauschen.

Das Motto lautete „Von Orgeln, Glocken und Litaneinen“. Zu hören waren unter anderem Stücke von Alexandre Guilmant, Maurice Duruflé und Wolfgang Amadeus Mozart. Auch die Alphornklänge des in der Blasmusikszene bekannten Profis Schick bereiteten in Kombination mit der Orgel einen ungewohnten Klangteppich.

Bei der nächsten Matinée am Samstag, 1. August, werden wieder mehr Menschen in der Kirche Platz finden, da die Abstandsregelungen in Kirchen bereits entschärft sind. Dann wird übrigens Diözesanmusikdirektor Walter Hirt aus Rottenburg mit einem „Aus Klage wird Hoffnung“ überschriebenem Orgelprogramm spielen.