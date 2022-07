Organ Trio schließt Sommerjazz ab

Zum Abschluss der Konzertreihe „Leutkircher Sommerjazz“ am Mittwoch, 27. Juli, spielt das Organ Trio um den Leutkircher Manfred Junker. Konzertbeginn im Museum im Bock (je nach Wetter im Hof oder Bocksaal) ist laut Mitteilung um 19.30 Uhr, Einlass und Abendkasse eine Stunde früher.

Manfred Junker studierte an der Jazzschule St. Gallen und war Stipendiat des Berklee College of Music in Boston. Er unterrichtet in der Schweiz. Mit an seiner Seite spielt Elisabeth Berner an der Orgel. Das Trio komplett macht Tony Renold am Schlagzeug, der seit über 40 Jahren mit international bekannten Musikern auf der Bühne steht. Karten im Vorverkauf gibt es in der Touristinfo und online unter www.reservix.de.