Orangen für eine bessere Welt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die UN-Kampagne „Orange the World“ möchte die Welt Stück für Stück orange färben. Denn Orange steht hier für eine Zukunft ohne Gewalt an Frauen. Vom Tag zur Beseitigung von Gewalt an Frauen am 25. November bis zum Tag der Menschenrechte am 10. Dezember hingen daher überall im Landkreis Fahnen und Plakate, die darauf aufmerksam machten. „Respekt stoppt Gewalt“ war beispielsweise eine der Aufschriften. Zeitgleich verschenkten Mitarbeiterinnen der Partnerschaft für Demokratie Leutkirch-Aichstetten-Aitrach in verschiedenen Supermärkten Orangen an alle Frauen. Das Besondere daran: Jeder Orange lag ein Briefchen bei mit Infos zur Kampagne und Telefonnummern, an die man sich wenden kann, wenn man selbst oder jemand anderes Gewalt erlebt.

Die beiden Leutkircher Rewe-Märkte und der Edeka in Aitrach spendeten für diesen Zweck etliche Kilo Orangen. Insgesamt 200 Stück konnten so an die Frau gebracht werden.

Noch immer wird jeden dritten Tag eine Frau in Deutschland von ihrem Partner oder Ex-Partner ermordet. Das ist nur die Spitze des grausamen Eisberges namens häusliche Gewalt. Kostenloses, bundesweite Hilfetelefon für Frauen: 08000/116016, kostenlose Beratungsstelle in Wangen: 07522/9099598.