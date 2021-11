Optimismus im Ausblick auf die nächste Fasnet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren konnten sich die Mitglieder der Narrenzunft Nibelgau Leutkirch e.V. wieder zur ordentlichen Jahreshauptversammlung in Ausnang treffen. Letztes Jahr konnte diese nicht stattfinden, weshalb nun zwei Geschäftsjahre abgehandelt wurden.

Die Fasnet 2020 stand unter dem Motto „Die goldenen 20er“. Präsident Thomas Blum berichtet von vielen „vergnügten Stunden närrischen Treibens“ bei den Leutkircher Veranstaltungen. Ebenso lobte er das Erscheinungsbild der Festhalle, nannte die Deko einen „Volltreffer.“ In der Festhalle waren unter anderem Bilder von Leutkirch im Jahr 1920 auf Banner ausgestellt worden und boten eine Reise in die Vergangenheit. Zusammengefasst war die Saison 2020 eine „erlebnisreiche, schöne Fasnet.“

Weniger schön war dann das Folgejahr, in dem alle Festivitäten abgesagt werden mussten. Hier besann sich die Narrenzunft auf die digitalen Medien, um die Fasnet zu zelebrieren und das Brauchtum zu leben. Ein Beispiel hierfür war der digitale Rathaussturm, bei dem die Narren Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle symbolisch absetzten und die Macht in der Stadt bis zum Kehraus übernahmen.

Schatzmeister Achim Haage stellte die Kassenberichte für beide Geschäftsjahre vor. Diese konnten jeweils mit positivem Ergebnis abgeschlossen werden. Die Kassenprüfer bestätigen eine lückenlose Kassenführung, woraufhin Ehrenschatzmeister Walter Braun die Entlastung des Kassiers und des Präsidiums durchführte, welche einstimmig beschlossen wurde.

Sowohl im Jahre 2020 als auch 2021 fanden Wahlen statt. Zunftmeister Hans-Jörg Riedle legte sein Amt nach 42 Jahren im Ausschuss, davon acht Jahre als Zunftmeister, nieder. In diese Fußspuren tritt Hansi Müller, bis dato Zunftrat für Programm in der Narrenzunft. Diese Position wurde 2021 gewählt und wird nun in Zukunft von Volker Ulrich ausgefüllt.

Vielen Dank an Hans-Jörg Riedle für seine Verdienste rund um die Narrenzunft und den neuen Amtsinhabern viel Freude bei ihren Aufgaben.

Auch, wenn noch unklar ist, wie und in welchem Umfang Veranstaltungen in der kommenden Saison stattfinden können, wird fleißig geplant. Die Narrenzunft wird 66 Jahre und so steht die Fasnet 2022 komplett unter diesem Motto. Weitere Jubiläen feiern der Elferrat (66 Jahre), die Garde (66 Jahre) und die Schachenmännle (40 Jahre). Präsident Thomas Blum spricht von „Optimismus im Ausblick auf die nächste Fasnet“.