Opferstock aufgebrochen

Etwa 50 Euro Münzgeld hat ein unbekannter Täter am Dienstag zwischen 8 bis 15.30 Uhr aus einem aufgebrochenen Opferstock in der Kirche in Gebrazhofen entwendet. Der Versuch, zwei weitere Opferstöcke aufzubrechen, scheiterte jedoch, berichtet die Polizei. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Kirche in der Vogteistraße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561 / 84880, zu melden.