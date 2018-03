Opernbühne Württembergisches Allgäu präsentiert festliche Operngala

Die Opernbühne Württembergisches Allgäu lädt in Zusammenarbeit mit der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu (JMS) Ende Februar zu einer Gala, in der Arien und Chöre berühmter Opern von Mozart bis Verdi erklingen werden. Die Veranstaltung ist in Leutkirch in der Festhalle am Samstag, 24. Februar, um 20 Uhr und in Wangen in der Waldorfschule am Sonntag, 25. Februar, um 19 Uhr, geht aus der Pressemitteilung hervor.

Unter der Leitung von Dirigent Friedrich Wilhelm Möller werden namhafte Solisten mit dem Chor und dem Orchester der Opernbühne musikalische Erinnerungen an erfolgreiche und unvergessliche vergangene Produktionen wie Mozarts „Zauberflöte“, Webers „Freischütz“ oder Bizets „Carmen“ wecken und sie mit weiteren Highlights der Opernwelt wie Verdis „Die Macht des Schicksals“ oder „Don Carlos“ ergänzen.

Neben den international gefeierten Solisten Karsten Münster (Tenor) und Reuben Willcox (Bariton), die in Kari Tikkas „Luther“, der letzten Produktion der Opernbühne im Rahmen des Reformationsjahres 2017, glänzten, singen vielversprechende Talente aus der Region wie Theresa Gauß (Sopran) und Caroline Schnitzer (Mezzo-Sopran). Beide stammen aus den Gesangsklassen der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu (JMS) und sind mehrfache Bundespreisträger beim Wettbewerb „Jugend musiziert“. Caroline Schnitzer studiert bereits im Master-Studiengang an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin, unter anderem bei Renate Faltin und Kammersänger Thomas Quasthoff und ist Stipendiatin der Förderung von Yehudi Menuhin „Live Music Now“ Berlin. Im Orchester spielen professionelle Musiker und die talentiertesten Schüler der Instrumentalklassen der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu, der Opernchor wird ergänzt mit Sängerinnen der Chöre aus der JMS-Klasse von Christian Feichtmair.