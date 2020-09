Oper „Fidelio“ wird am 11. Oktober in Leutkirch aufgeführt

Den 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven möchte auch die Opernbühne Württembergisches Allgäu gebührend begehen. Auch wenn sich das Coronavirus kräftig in die Feierlichkeiten einmischt, wird hat, wird es in der ersten Oktoberhälfte konzertante Aufführungen von Beethovens großer Oper „Fidelio“ in der Wangener Waldorfschule, im Kultur- und Kongresszentrum Weingarten und in der Festhalle Leutkirch geben. In der Leutkircher Festhalle findet die Veranstaltung am Sonntag, 11. Oktober, ab 18 Uhr statt, wie der Veranstalter mitteilt.

Die Aufführungen sind konzertant gehalten mit Moderation, eine Inszenierung könne womöglich im kommenden Jahr verwirklicht werden. Friedrich-Wilhelm Möller, Vorsitzender und künstlerischer Leiter der Opernbühne, hat ein Ensemble von jungen und bereits renommierten Sängern zusammengestellt. Chor und Orchester setzen sich aus erfahrenen Sängern und Profimusikern der Region zusammen. Coronabedingt müssen bei der Aufführung in Leutkirch einige Anpassungen und Kürzungen vorgenommen werden, wie es in der Ankündigung weiter heißt.